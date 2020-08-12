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TikTok обвинили в отслеживании данных пользователей Android

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© Pixabay

© Pixabay

Китайское приложение для обмена видео TikTok нарушало соглашение о защите личной информации в устройствах на базе Android. Социальная сеть собирала MAC-адреса миллионов пользователей, сообщило издание The Wall Street Journal.

Сбор уникальных идентификаторов пользователей продолжался более года, утверждает газета. Сейчас порочная практика прекращена.

MAC-адреса используются в основном в рекламных целях. Компания Google, владеющая Android, собирается проверить информацию издания. Ее представители пока не комментируют возможность приложений собирать идентификаторы.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, носящий название «О борьбе с угрозой TikTok». Через 45 дней в силу вступит запрет любых сделок в американской юрисдикции с компанией ByteDance, владеющей сервисом. Такая же участь постигла WeChat, принадлежащий корпорации Tencent.

Представители TikTok назвали «шокирующим» издание подобного указа. Документ попирает все процессуальные нормы. Компания не менее года пыталась договориться с американским правительством, но в ответ Вашингтон диктовал свои условия, не обращая внимания на факты.

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