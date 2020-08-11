Названы самые безопасные летние забавы во время пандемии

Для многих людей лето 2020 года навсегда останется в памяти как самое странное в их жизни. Ограничения, вызванные пандемией COVID-19, привели к отмене фестивалей, концертов и других мероприятий.

В некоторых городах был введен комендантский час, из-за которого вечерние прогулки по набережной или посещение кафе после рабочего дня стали невозможны. Несмотря на эти запреты, есть еще много интересных, но безопасных занятий, которые стоит взять на вооружение в последний месяц лета.

Весной большинство вирусологов, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары коронавирус успокоится. Но мы были неправы. Все еще очень много людей болеют, и надо понимать, что меры предосторожности в общественных местах нужны. Я имею ввиду маски, дистанцию и дезинфекцию рук. Особенно это касается людей из группы риска: пенсионеров и пациентов с хроническими заболеваниями. Что касается новых запретов и комендантских часов, то невозможно сказать, будут ли они так эффективны. Главное, чтобы запреты были обоснованы, иначе они вызовут массу негодования и мы увидим обратный эффект, когда люди станут негативно относиться к любым рекомендациям, — прокомментировал «Ридусу» российский и советский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Ученый согласен, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, нужно искать способы расслабиться и отдохнуть на летних каникулах.

Известно, что вирус SARS-CoV-2 в основном передается от человека к человеку через аэрозольные капли, выделяемые в воздух при разговоре, кашле или чихании. Когда вы находитесь в помещении, вы с большой вероятностью вдыхаете эти капли от инфицированного человека, особенно если находитесь в тесном контакте с ним.

Плохая вентиляция здания может привести к тому, что капли будут висеть в воздухе в течение более длительного периода времени, увеличивая вероятность заражения. На улице же свежий воздух постоянно движется, рассеивая эти капли.

Пребывание на свежем воздухе дает и другие преимущества. Оно обеспечивает эмоциональный подъем и может помочь вам чувствовать себя менее напряженным, злым или подавленным.

Например, вместо обеда в кафе можно пойти на пикник и провести время с друзьями на открытом воздухе. Возьмите еду из дома или купите еду навынос из вашего любимого ресторана и отравляйтесь в ближайший парк.

На природе можно заняться спортом или поиграть в игры, которые не требуют тесного контакта. Например, отлично для этого подходят игры с мячом, бадминтон, теннис, прятки и различные квесты на улице.

Для тех, кто соскучился по кино и попкорну, можно вспомнить drive-in-кинотеатры, которые были популярны в США несколько десятилетий назад.

