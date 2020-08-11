На карликовой планете Церера нашли подземный океан

Команда астрономов из Национального института астрофизики в Италии провела исследование, в ходе которого выяснились интересные подробности о строении Цереры — ближайшей к Солнцу и наименьшей среди известных карликовых планет Солнечной системы.

Ученые выяснили, что на планете есть соль, а это говорит о том, что под кратером Оккатор может скрываться океан.

Мы были очень взволнованы, обнаружив свидетельства существования жидкой воды на карликовой планете, а также тот факт, что на Церере есть много минералов, подходящих для формирования жизни. Это хорошая комбинация химических соединений, которые помогают в формировании биологических молекул, — пишут авторы исследования.

В ходе недавнего исследования ученые проанализировали снимки Цереры в высоком разрешении, сделанные космическим аппаратом Dawn, который изучал карликовую планету между 2015 и 2018 годами, прежде чем у него закончилось топливо.

В своей заключительной фазе космический аппарат вращался всего в 35 километрах над поверхностью Цереры, сосредоточившись на кратере Оккатор, возраст которого составляет 20 миллионов лет.

Более ранние наблюдения отложений на кратере намекали на наличие соленой воды под ним. Но открытие гидратированного хлорида натрия дает гораздо более веские доказательства существования подземного океана.

Астрономы поясняют, что эти соли чрезвычайно важны для поддержания жидкой воды. В лаборатории специалисты смогли идентифицировать соль, сравнив данные (включая изображения и спектральный анализ), полученные с космического аппарата Dawn, с эквивалентным анализом химических веществ на Земле.

Ударные трещины на поверхности кратера Оккатор, изученные в более раннем исследовании, указывают, что океан находится примерно в 40 километрах под поверхностью, хотя точная глубина неизвестна.

Безусловно, наличие такого большого океана повлияло на геологию Цереры, поскольку вода поднимается из-под поверхности и приносит с собой минералы. Это исследование еще раз доказывает, что даже небольшие тела, такие как Церера, могут иметь подземные океаны.