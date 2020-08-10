Ранение журналистки в Минске попало на видео

Журналистка белорусского издания «Наша нива» получила ранение в ногу во время разгона военным спецназом протестующих в Минске. Происшествие попало в объектив камеры одного из очевидцев. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

Как пишет портал onliner.by, инцидент произошел на Кальварийской улице. О ранении журналистки рассказал редактор издания Егор Мартинович.

При этом пока неизвестно, «чем ранили» Лубневскую. Ни на фотографии, ни на видео не заметно крови. Сообщается, что журналистку отправили в больницу.