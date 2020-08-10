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Президент Филиппин вызвался первым испытать российскую вакцину против COVID

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© Википедия

© Википедия

Президент Филиппин Родриго Дутерте полностью доверяет российским ученым и медицинским технологиям, поэтому он готов первым испытать на себе вакцину против коронавируса, переданную Россией. Препарат «принесет пользу человечеству», заявил глава государства в ходе телевизионного обращения к народу страны.

По словам Дутерте, чтобы продемонстрировать уровень доверия и показать российским властям, что «они не совершили ошибку», предложив вакцину Филиппинам, он первым ее получит.

«Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — цитирует ТАСС слова президента.

Главу государства устроит тот факт, что на нем проведут испытания. Если препарат подойдет президенту, то прививку можно делать всем остальным.

Дутерте попросил министра здравоохранения Франсиско Дуке договориться с российским правительством о возможности передаче Филиппинам технологии производства данного препарата.

Посол России на Филиппинах Игорь Ховаев 7 августа заявил о готовности Москвы поставлять в Манилу вакцину против COVID-19, а также вложиться в местное производство препарата.

В случае заинтересованности власти Филиппин могут выбрать поставки вакцины или ее местное производство. Ховаев отметил, что второй вариант стал бы наиболее предпочтительным для российской стороны, поскольку Россия готова объединить инвестиционные усилия с филиппинскими партнерами, а также делиться технологиями.

К российской вакцине против COVID-19 уже проявили интерес более 20 стран. Пять из них планируют принять участие в производстве препарата.

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