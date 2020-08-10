МИД РФ рассчитывает на скорое освобождение 33 россиян в Белоруссии

Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что 33 гражданина России, задержанные в конце июля в Белоруссии, в ближайшее время будут освобождены и вернутся на родину. Обстоятельства провокации, которая стала причиной инцидента, должны быть совместно изучены компетентными органами двух государств, заявил российский МИД.

«Исходим также из того, что в тесном взаимодействии компетентные российские и белорусские специалисты изучат все обстоятельства устроенной с участием третьих стран провокации с задержанием 29 июля сего года в Белоруссии 33 граждан России. Рассчитываем, что в ближайшее время все они будут освобождены и смогут вернуться домой», — сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД России по итогам президентских выборов в Белоруссии.

В министерстве отметили, что выборы белорусского президента, к сожалению, не обошлись без инцидентов с российскими журналистами. Подчеркивается, что посольство РФ в Минске занимается каждым конкретным случаем.

«Призываем сотрудников отечественных СМИ при ведении профессиональной деятельности на территории Белоруссии полностью соблюдать ее законодательство. Хочется надеяться, что и белорусская сторона будет способствовать нормальной организации их работы», — сказано в комментарии.

В Москве внимательно следили за ходом избирательной кампании в Белоруссии, добавили в МИД РФ. Минску удалось «не допустить опасной эскалации ситуации», несмотря на «попытки отдельных сил организовать масштабные протестные акции после завершения голосования».

«Убеждены, что сделанный народом Белоруссии выбор позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач, и будет способствовать укреплению дружбы между нашими братскими странами», — подчеркивается в документе.

Напомним, что 31 июля МИД РФ опубликовал официальный комментарий по задержанию граждан России в Белоруссии, в котором указал на неадекватное ситуации поведение белорусской стороны.

В министерстве отметили, что группа задержанных россиян следовала транзитом в Стамбул через Минск, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. При этом логистику на территории Белоруссии обеспечивала местная компания. По неизвестным причинам российские граждане не попали на свой рейс и были вынуждены остаться на время в Белоруссии, ожидая приобретения новых авиабилетов белорусской фирмой.