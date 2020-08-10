Уролог назвал пять болезней, приводящих к преждевременному семяизвержению

Преждевременное семяизвержение (ПС) — деликатная тема, которая волнует многих мужчин. Но мало кто обращается за помощью к специалистам из-за стеснения, страхов или просто непонимания проблемы.

«Ридус» пообщался с урологом-андрологом Садыковым Гусейином Мамедовичом, врачом высшей категории, который рассказал, из-за чего чаще всего возникает такая проблема и можно ли ее решить.

Важно понимать, что есть первичная и вторичная форма ПС. Если мы говорим о вторичной форме, то это могло произойти из-за перенесенных заболеваний. Со слов таких пациентов, когда-то продолжительность акта была нормальной, а потом стала сокращаться. Частой причиной вторичного ПС становятся такие патологии, как эректильная дисфункция, хронический простатит, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, гипертиреоз. Нередко вторичное преждевременное семяизвержение является осложнением соматического заболевания, — пояснил «Ридусу» врач.

Первичная форма выявляется, как только мужчина начинает половую жизнь. В ее основе лежат, как правило, неврологические расстройства. Также частой причиной развития преждевременного семяизвержения может быть короткая уздечка. Эта врожденная аномалия устраняется с помощью рутинной операции.



Со мной что-то не так?

Уролог рассказал, что после единичной неудачи бежать к врачу не стоит. Необходимо учитывать частоту преждевременного семяизвержения, а также само отношение пациента к проблеме.

Одним достаточно 2—3 минут для удовлетворения, хотя при этом другой партнер может не испытывать удовольствия; другим необходимо больше времени для получения совместного или раздельного оргазма. По мнению многих урологов, независимо от длительности полового акта, если пара получает оргазм и обоим партнерам достаточно этого времени, необходимости в лечении нет.

Если вас беспокоит эта проблема, то стоит записаться на прием к урологу и, может быть, к психологу, если причина неудач — комплексы или психологические травмы, — рассказал Садыков.

Доктор, это лечится?

Врач пояснил, что преждевременное семяизвержение — это не приговор, а проблема, с которой нужно работать. Лечение может предполагать психотерапию, а также медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство. Выбор оптимального метода основан на тех причинах, которые лежат в основе ПС.

Так, если патология обусловлена излишним развитием крайней плоти или укорочением уздечки пениса, потребуется операция. Примерно в 13% случаев через 3—6 месяцев после хирургического вмешательства длительность полового акта увеличивается.

Также лечение ПС может подразумевать психотерапию, то есть воздействие на центральную нервную систему пациента. К недостаткам этого метода следует отнести относительную неустойчивость достигнутых результатов, так как страхи и комплексы могут вернуться.

Самый эффективный метод борьбы с ПС — это медикаментозная терапия, которая должна назначаться строго по рекомендации специалиста.