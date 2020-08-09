Опрос показал, на какую пенсию хотели бы рассчитывать россияне

По результатам опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка выяснилось, что в среднем россияне хотели бы получать пенсию в размере 59 тысяч рублей.

При этом запросы москвичей оказались значительно выше — 92 тысячи рублей. Это самые высокие ожидания по России.

Мужское население страны в среднем надеется на пенсию в 61 тысячу рублей, а женщины мечтают о 56 тысячах рублей, приводит данные опроса газета «Известия».

Аналитики считают, что накопить на пенсию в 59 тысяч рублей — реально, но для этого потребуются «выдержка и финансовая грамотность». По их оценкам, чтобы инвестировать только в надежные инструменты, придется откладывать ежемесячно по 29 тысяч рублей в течение 35 лет, а если выбрать более рискованную стратегию, подобного результата можно добиться и за более короткое время.

Как пишет издание, самые большие пенсионные ожидания отмечаются у маркетологов, пиарщиков, транспортников и связистов.

Ранее «Ридус» писал о том, что сервис «Работа.ру» и НПФ Сбербанка провели исследование и оценили возможность выхода на пенсию раньше срока для россиян. В итоге выяснилось, что подавляющее большинство респондентов (80%) не хотели бы бросать работу до официального выхода на пенсию. Причина кроется в невозможности опрошенных позволить себе уйти на покой раньше срока из-за проблем с финансами.