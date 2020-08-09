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Барщевский назвал обвинившую его в изнасиловании женщину «сумасшедшей»

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Известный адвокат Михаил Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании, которые выдвинула в его адрес некая Елена Радаева, рассказавшая в Facebook о том, как в 2011 году юрист принудил ее к сексу.

В беседе с «360» Барщевский сообщил, что настоящий автор поста скрывается под псевдонимом и к тому же этой женщине уже отказывали в возбуждении уголовного дела.

«Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз „шизофрения“, „бред навязчивых идей“. Это официальный диагноз», — сказал он в интервью телеканалу.

Барщевский уточнил, что два года назад ей отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием самого факта, а в ходе расследования выяснилось, какой у нее диагноз.

Юрист добавил, что эта девушка — «реальная сумасшедшая».

В своем посте пользовательница Facebook под именем Елена Радаева рассказала, что у нее были проблемы с бизнесом и ей грозил тюремный срок. По ее словам, когда она обратилась к Барщевскому за помощью, он «воспользовался ее отчаянием» и «принудил к сексу», после чего она предприняла попытку суицида и ей пришлось лечиться от депрессии.

В качестве доказательств она привела фотографии, на которых, по ее утверждению, запечатлена переписка с дочерью Барщевского. Кроме того, женщина заявила, что готова пройти детектор лжи.

Как отмечает «360», это уже не первое обвинение Барщевского в изнасиловании. В 2018 году об этом заявила женщина по имени Юлия и сообщила, что адвокат якобы изнасиловал ее в 2011 году. Тогда Барщевский назвал эти обвинения неудавшимся шантажом.

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