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Трех московских полицейских поймали на взятке

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© СК РФ

© СК РФ

По обвинению в получении взятки в Москве задержаны трое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по району Арбат, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Установлена их причастность к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям, не соответствующим действительности, приводит сообщение РИА Новости.

Капитан и два старших сержанта будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время задержанные полицейские переданы органам следствия.

Ранее сообщалось о задержании двух замначальников следственного департамента МВД, подозреваемых в получении крупной взятки.

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