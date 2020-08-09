Трех московских полицейских поймали на взятке
- 09 августа 2020, 19:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По обвинению в получении взятки в Москве задержаны трое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по району Арбат, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Установлена их причастность к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям, не соответствующим действительности, приводит сообщение РИА Новости.
Капитан и два старших сержанта будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время задержанные полицейские переданы органам следствия.
Ранее сообщалось о задержании двух замначальников следственного департамента МВД, подозреваемых в получении крупной взятки.
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