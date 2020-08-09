найти ×
   
  • USD
    73.64
  • EUR
    87.17
СохранитьСохранено0
×

-4014649

Один человек погиб и 20 пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

Small f1a6d446e0
© Википедия

© Википедия

В результате стрельбы на юго-востоке американской столицы один человек погиб, а 20 пострадали, сообщает Washington Post со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел 9 августа около 00:30 по местному времени (07:30 мск).

По данным правоохранителей, несколько вооруженных лиц открыли огонь по скоплению людей.

Как уточняет издание, 7 пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Чикаго неизвестные расстреляли похоронную процессию. В результате происшествия пострадали 14 человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Советы
10 способов необычно встретить Новый год
5711637читать позжечитаю позже
Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1985148806читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

43032885читать позжечитаю позже

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии28 апреля

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

301841читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM