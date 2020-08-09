Один человек погиб и 20 пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

В результате стрельбы на юго-востоке американской столицы один человек погиб, а 20 пострадали, сообщает Washington Post со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел 9 августа около 00:30 по местному времени (07:30 мск).

По данным правоохранителей, несколько вооруженных лиц открыли огонь по скоплению людей.

Как уточняет издание, 7 пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Чикаго неизвестные расстреляли похоронную процессию. В результате происшествия пострадали 14 человек.

