Один человек погиб и 20 пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне
- 09 августа 2020, 18:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате стрельбы на юго-востоке американской столицы один человек погиб, а 20 пострадали, сообщает Washington Post со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел 9 августа около 00:30 по местному времени (07:30 мск).
По данным правоохранителей, несколько вооруженных лиц открыли огонь по скоплению людей.
Как уточняет издание, 7 пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Чикаго неизвестные расстреляли похоронную процессию. В результате происшествия пострадали 14 человек.
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