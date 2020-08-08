«Аэрофлот» не пустил россиян на рейс Шанхай-Стамбул с пересадкой в Москве

Граждане России не смогли попасть на рейс Шанхай — Стамбул с пересадкой в Москве.

Как рассказал РЕН ТВ один из пассажиров, иностранцев беспрепятственно посадили в самолет, а вот россиян остановили еще на этапе регистрации.

«Когда мы подошли к стойке регистрации и подали паспорта, китайцы сразу же отложили их в сторону и сказали обратиться к представителю «Аэрофлота», — сказал Дмитрий в интервью телеканалу. В авиакомпании, по его словам, заявили: «Мы не посадим вас в самолет, потому что мы знаем, что вы выйдете в Москве».

Даже после того как россияне показали, что у них есть билеты не только до Стамбула, но и дальше по Турции, их доводы оказались бесполезными. «Они сказали, что у нас нет никаких оснований ехать в Турцию», — добавил Дмитрий. При этом на вопрос, почему им продали билеты, в «Аэрофлоте» ответили только тем, что на рейс их все равно не посадят.

Россиянам напомнили, что границы РФ и Китая по-прежнему закрыты. Однако, как утверждает Дмитрий, аналогичный рейс с пересадкой в Москве все же состоялся и обернулся скандалом. «1 августа был такой же рейс и некоторые ребята, 5 человек, закатили в Москве скандал, что в Турцию не хотят, что хотят остаться в России», — подытожил он.

Как писал ранее «Ридус», Россия возобновила международные регулярные авиарейсы в Турцию с 1 августа. С того дня самолеты летают в Стамбул и Анкару, а с 10 августа будут открыты рейсы в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.