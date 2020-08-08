Путешествующих на юг автомобилистов поджидает опасность со стороны ДПС

Лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов предупредил автомобилистов, путешествующих на машинах на южные курорты, об опасности со стороны недобросовестных сотрудников ДПС.

В беседе с URA.RU он рассказал о схемах обмана, применяемых некоторыми инспекторами на российских трассах.

По его словам, летом на популярных у россиян направлениях попадаются сотрудники ДПС, пытающиеся выманить у водителей взятки под предлогом превышения допустимой скорости. «На курортных маршрутах в сезон встречается много знаков, ограничивающих скорость движения до 40 км/ч, — пояснил Шкуматов изданию. — При этом на дороге нет ремонта и каких-либо причин ограничивать скорость». В результате водителей, едущих со скоростью 100 км/ч останавливают и сообщают им, что они превысили скоростной лимит на 60 километров, за что грозит наказание вплоть до лишения прав. Затем недобросовестный инспектор начинает намекать на возможность избежать наказания.

Собеседник URA.RU также отметил, что помимо нечестных сотрудников ДПС, на трассах встречаются и мошенники в штатском. Например, стоят люди на обочине у машины, машут руками и, когда вы останавливаетесь, рассказывают о поломке и просят довезти их куда-либо. При этом признаются, что денег у них нет и в качестве оплаты предлагают «золотой перстень». «Добрый водитель помогает им, а потом перстень оказывается вовсе не золотой, а простой», — заключил Шкуматов.

Ранее защитник прав автомобилистов прокомментировал «Ридусу» новый технический регламент Таможенного союза, вводящий запрет на использование целого ряда бывших в употреблении запчастей для «колесных транспортных средств», в том числе автомобилей. По мнению Шкуматова, опасения, что новый регламент приведет к росту цен на запчасти и услуги автосервисов, оправданы лишь частично — хотя бы потому, что в этом бизнесе многие предприятия работают в серой зоне экономики.