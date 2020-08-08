«Мы пришли побеждать»: Нечаев избран председателем партии «Новые люди»

Предприниматель Алексей Нечаев избран председателем основанной им партии «Новые люди». Такое решение было принято в субботу, 8 августа, на втором съезде партии, который состоялся в Москве на площадке «Цифровое пространство». Съезд объединил более 300 делегатов и гостей из 55 регионов России.

В ходе своего выступления Нечаев отметил, что партия «Новые люди» выступает за «поступательные, но неуклонные перемены».

«Мы не будем обещать избирателям золотые горы и быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям. Нужно честно сказать нашим гражданам — что мы можем сделать и что нам будет трудно сделать. И самое важное — почему. Люди хотят правды», — уверен политик.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Нечаев добавил, что политический ландшафт России станет в ближайшее время совершенно другим, поскольку «мы живем в сложные времена, требующие свежих решений, с принятием которых помогут новые люди».

Мы вышли на финишную прямую нашей первой предвыборной кампании. Мы пришли побеждать, чтобы реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе. Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но, и чтобы на каждом уровне власти — региональном, городском, сельском — тоже были наши люди. В прямом и максимально близком контакте с избирателями. Мы — партия, которая строится снизу, от земли. Точно так же я всю жизнь строил бизнес, и не считаю нужным изменять этому правилу в политике, — заверил Алексей Нечаев.

По его словам, партия намерена реализовать в регионах России ряд масштабных проектов, касающихся экологии, системы образования, дорожного строительства, городской архитектуры, поддержки предпринимательства и развития доступной среды.

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В экспертном сообществе полагают, что «Новые люди» имеют хорошие шансы на попадание в Госдуму в 2021 году. А пока партии предстоит испытать свои силы на выборах в заксобрания в 13 регионах страны. напомним, что избирательные кампании в субъектах РФ пройдут уже в сентябре.

«Эпоха партий, которые существуют только в телевизоре и в интернете, закончилась, — подчеркнул Нечаев, — Поэтому мы поставили себе важную задачу — 13 сентября получить голоса на выборах и депутатские мандаты в регионах и городах».

Напомним, что «Новые люди» участвуют в выборах депутатов заксобраний Калужской, Воронежской, Новосибирской, Рязанской, Костромской и Белгородской областей. Кроме того, кандидаты от партии баллотируются в депутаты городских парламентов Калуги, Воронежа, Новосибирска, Костромы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Томска, Нижнего Новгорода, Самары, Липецка и Ессентуков.