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Численность участников протестных акций в Хабаровске продолжает снижаться

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© khabkrai.ru

© khabkrai.ru

В Хабаровском крае количество участников несанкционированных митингов, которые проходят в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, продолжает снижаться. В субботу, 8 августа, на улицы столицы региона вышли всего 2,8 тысячи человек, сообщается на официальном сайте краевой администрации.

Правительство просит хабаровчан воздержаться от участие в акциях, поскольку в регионе наблюдается неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По последним данным, показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 500 случаев на 100 тысяч населения.

Протест затухает, — прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. — Люди начинают понимать, что дело Фургала имеет исключительно криминальный характер. Хотя сначала, надо отметить, у хабаровчан был определенный когнитивный диссонанс. Губернатор, за которого они голосовали, оказался криминальным персонажем. Но сейчас к данной информации постепенно привыкают. Люди начинают понимать, что каких-либо содержательных причин поддерживать протестное движение не имеется, а попытки представить арест Фургала как системный конфликт явно натянуты.

Ранее президент досрочно отправил в отставку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Сергея Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы.

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