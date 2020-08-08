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Новый тест позволяет прогнозировать развитие диабета у новорожденных

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала о создании теста, который может спрогнозировать появление диабета 1 типа у новорожденных. Ученые считают, что такой простой анализ в будущем сможет войти в стандартное исследование в роддоме.

Эти данные позволят педиатрам с самого рождения понимать риски развития опасных заболеваний, — говорят исследователи.

В своем исследовании специалисты наблюдали в течение 9 лет за 7 798 детьми с высоким риском развития диабета 1 типа с рождения. Эта работа вошла в состав TEDDY — исследования с целью выявления экологических триггеров аутоиммунитета и начала диабета типа 1 у детей с генетическим риском.

Комбинированный подход оценки риска включает генетику, клинические факторы, такие как семейный анамнез диабета, и наличие у ребенка островковых аутоантител — биомаркеров, которые, как известно, влияют на развитие диабета 1 типа.

Исследовательская группа обнаружила, что новый комбинированный подход значительно улучшил прогноз развития диабета 1 типа у детей, что потенциально позволило улучшить консультирование семей по вопросам риска развития диабета.

В настоящее время 40% детей, у которых диагностирован диабет 1 типа, имеют тяжелое осложнение — кетоацидоз. Для маленьких детей это крайне опасно для жизни, и ведет к длительным госпитализациям, а в некоторых случаях даже к параличу или смерти. Использование нашего нового комбинированного подхода для определения того, у каких детей разовьется диабет, может предотвратить эти трагедии и гарантировать, что дети окажутся на правильном пути лечения в более раннем возрасте, — пишут исследователи
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