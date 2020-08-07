найти ×
   
  • USD +0.60
    73.64
  • EUR +0.55
    87.17
СохранитьСохранено0
×

-104097

Цифровая система ФНС позволила банкам ускорить выдачу льготных кредитов

Small f1a6d446e0
© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

Использование банками цифровой платформы Федеральной налоговой службы (ФНС) позволило быстро проверять данные заемщиков благодаря технологии распределенного реестра — блокчейн.

На совещании с главой ФНС Даниилом Егоровым представители кредитных организаций рассказали об опыте использования и пожеланиях дальнейшего развития этого сервиса, сообщает «360».

Они отметили, что информационные сервисы платформы позволили банкам ускорить выдачу малому и среднему бизнесу льготных кредитов в качестве дополнительной поддержки от государства. С помощью цифровой платформы ФНС можно довольно быстро проверить, входит ли претендующий на получение средств предприниматель в список пострадавших отраслей экономики, сколько работников у него числится, какого масштаба у него бизнес и на какую поддержку от государства он может рассчитывать.

По словам представителей кредитных организаций, блокчейн-технологии сократили время обработки запросов и выдачи кредитов, а значит и время сотрудников, которое они до этого тратили на поиск и обработку информации. Кроме того, сократился документооборот, а решение о выдаче кредита принимается практически мгновенно, отмечает телеканал.

Как сообщал ранее «Ридус», в марте 2019 года тогдашний глава ФНС Михаил Мишустин провел мастер-класс для финалистов управленческого конкурса «Лидеры России». В ходе встречи он рассказал, как сотрудники налоговых органов осваивают новые цифровые технологии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине
43032885читать позжечитаю позже
Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
7041347читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

114741111читать позжечитаю позже

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным14 мая

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

59115153читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM