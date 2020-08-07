Цифровая система ФНС позволила банкам ускорить выдачу льготных кредитов

Использование банками цифровой платформы Федеральной налоговой службы (ФНС) позволило быстро проверять данные заемщиков благодаря технологии распределенного реестра — блокчейн.

На совещании с главой ФНС Даниилом Егоровым представители кредитных организаций рассказали об опыте использования и пожеланиях дальнейшего развития этого сервиса, сообщает «360».

Они отметили, что информационные сервисы платформы позволили банкам ускорить выдачу малому и среднему бизнесу льготных кредитов в качестве дополнительной поддержки от государства. С помощью цифровой платформы ФНС можно довольно быстро проверить, входит ли претендующий на получение средств предприниматель в список пострадавших отраслей экономики, сколько работников у него числится, какого масштаба у него бизнес и на какую поддержку от государства он может рассчитывать.

По словам представителей кредитных организаций, блокчейн-технологии сократили время обработки запросов и выдачи кредитов, а значит и время сотрудников, которое они до этого тратили на поиск и обработку информации. Кроме того, сократился документооборот, а решение о выдаче кредита принимается практически мгновенно, отмечает телеканал.

Как сообщал ранее «Ридус», в марте 2019 года тогдашний глава ФНС Михаил Мишустин провел мастер-класс для финалистов управленческого конкурса «Лидеры России». В ходе встречи он рассказал, как сотрудники налоговых органов осваивают новые цифровые технологии.