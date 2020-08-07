При посадке в Индии самолет развалился на части

Самолет авиакомпании AIR India, выполнявший рейс из Дубая в Кожикоде, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Согласно предварительной информации, воздушное судно развалилось на две части.

Погибли минимум 16 человек, один из которых пилот. Ранены 123 человека, сообщает полиция.

По данным Министерства авиации Индии, на борту находились 174 пассажира, включая 10 детей, а также два пилота и пять членов экипажа.



Катастрофа произошла в аэропорту индийского города Кожикоде, штат Керала.

Как отмечает газета The Hindustan Times, ЧП случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Пассажирам повезло, что самолет не загорелся. Больше всего пострадала кабина пилотов.