Видео: певица Глюкоза признала Крым украинским

Беседуя с украинскими пограничниками в аэропорту «Борисполь», российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, назвала Крым украинским.

Видеозапись этой беседы появилась в Сети.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, на вопрос «Как вы относитесь к оккупации Крыма?» артистка ответила, что для нее возможность посещения Украины намного важнее политики. Кроме того, поначалу она заявила, что была в Крыму последний раз только в 2013 году, но затем призналась, что ездила туда в 2014-м на фестиваль.

Вслед за этим она назвала полуостров украинским.

Такое признание певице не помогло. Пограничник поставил в ее паспорте штамп и сообщил, что ей запрещен въезд на Украину на три года.

«Опять?» — удивилась Глюкоза.

В результате артистке пришлось вылететь обратно в Белоруссию. По данным пограничной службы Украины, она собиралась посетить Украину в личных целях, отмечает РЕН ТВ.