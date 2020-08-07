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В случае закрытия границ с Турцией россиянам деньги за туры не вернут

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© pixabay.com

© pixabay.com

Турагентства не собираются возвращать россиянам деньги за приобретенные путевки в Турцию в том случае, если вспышка коронавируса в этой стране приведет к закрытию ее границ.

Как известно, российские туристы смогут уже с 10 августа полететь в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

Однако 5 августа российские СМИ со ссылкой на заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи сообщили о вспышке коронавируса на турецких курортах. «Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Примечательно, что на следующий день Министерство здравоохранения Турции опровергло сообщения об увеличении числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на курортах страны, уточнив, что рост числа новых случаев инфицирования COVID-19 наблюдается только в Стамбуле, Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе и Конье.

Тем не менее Федеральное агентство новостей (ФАН) связалось с несколькими российскими туроператорами, чтобы выяснить, можно ли будет вернуть потраченные на отпуск в Турции средства, если полеты в эту страну все-таки прекратятся.

В справочной службе туристического агентства Optio Travel рассказали изданию, что какие-то операторы возвращают деньги путем перекрытия, но, чтобы напрямую отдавать деньги — нет. Авиакомпании вместо денег отдают ваучеры.

«Сейчас идет практика с переносами тура с теми же параметрами на год вперед, — объяснили в турагентстве. — Или у этого же оператора выбираем другой тур, и те деньги, которые были оплачены на поездку, которая не состоялась, идут перерасчетом на новую заявку, которую решили выбрать сейчас».

В турагентствах Anex Tour и Coral Travel подтвердили, что на данный момент возврата денежных средств нет, и единственным возможным выходом из ситуации является только депозит оператора, то есть перенос поездки.

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