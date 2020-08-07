Инженер рассказал, почему большинство работников офисов заболеют COVID

Команда из 200 ученых написала петицию, которую опубликовали в журнале Clinical Infectious Diseases. В ней специалисты заявили, что коронавирус активно распространяется по воздуху.

После этой новости медицинские эксперты обратились к строителям и инженерам, которые объяснили, что чистый воздух в помещении крайне важен. Особенно это касается офисов и аудиторий, где большие скопления людей находятся длительное время.

Известно, что вирус может находиться в аэрозолях — микрокаплях, которые остаются взвешенными в воздухе в течение длительного времени. Если вирус прикрепляется к этим крошечным частицам, он может находиться в помещении гораздо дальше.

Эффективный способ уменьшить это распространение — очистить воздух, содержащий эти аэрозоли. Инженеры советуют поставить качественную систему вентиляции, однако, если это невозможно, то просто чаще проветривайте помещение.

Иллюстрация ниже показывает, что простое открытие окна, обеспечивающее циркуляцию воздуха, снижает количество вирусов в комнате.

Инженеры по отоплению, вентиляции и охлаждению рекомендуют ограничить распространение вируса с помощью дорогих, но высокоэффективных воздушных и ультрафиолетовых фильтров для систем климат-контроля в офисных зданиях.



Авторы исследования отметили, что большинство офисов сделано с нарушениями требований по системе вентиляции, поэтому если в помещении будет находиться больной коронавирусом, то велика вероятность, что им заразятся все работники офиса.