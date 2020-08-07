найти ×
   
  • USD +0.60
    73.64
  • EUR +0.55
    87.17
СохранитьСохранено0
×

001677

Инженер рассказал, почему большинство работников офисов заболеют COVID

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда из 200 ученых написала петицию, которую опубликовали в журнале Clinical Infectious Diseases. В ней специалисты заявили, что коронавирус активно распространяется по воздуху.

После этой новости медицинские эксперты обратились к строителям и инженерам, которые объяснили, что чистый воздух в помещении крайне важен. Особенно это касается офисов и аудиторий, где большие скопления людей находятся длительное время.

Известно, что вирус может находиться в аэрозолях — микрокаплях, которые остаются взвешенными в воздухе в течение длительного времени. Если вирус прикрепляется к этим крошечным частицам, он может находиться в помещении гораздо дальше.

Эффективный способ уменьшить это распространение — очистить воздух, содержащий эти аэрозоли. Инженеры советуют поставить качественную систему вентиляции, однако, если это невозможно, то просто чаще проветривайте помещение.

Иллюстрация ниже показывает, что простое открытие окна, обеспечивающее циркуляцию воздуха, снижает количество вирусов в комнате.

Инженеры по отоплению, вентиляции и охлаждению рекомендуют ограничить распространение вируса с помощью дорогих, но высокоэффективных воздушных и ультрафиолетовых фильтров для систем климат-контроля в офисных зданиях.

Авторы исследования отметили, что большинство офисов сделано с нарушениями требований по системе вентиляции, поэтому если в помещении будет находиться больной коронавирусом, то велика вероятность, что им заразятся все работники офиса.

Вентиляция, безусловно, влияет на распространение вируса. Вообще для профилактики коронавируса и любых других вирусных заболеваний нужно выполнять простые правила: проветривать комнату, мыть руки и не контактировать с больными. Главный путь передачи вируса — воздушно-капельный, — прокомментировал «Ридусу» профессор Александр Бутенко, вирусолог НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
26238520читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
114741111читать позжечитаю позже

главное


Политика
Экология
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая

Ученые считают, что варианты могут быть разными, но осторожность не помешает.

0029802читать позжечитаю позже

Военное дело
Как пандемия изменит армию и флот США22 июля

Пентагон готов населить мир «роботами-убийцами».

-1036570читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM