36 партий готовятся принять участие в выборах, которые пройдут в сентябре

В выборах, которые состоятся 13 сентября 2020 года, примут участие 36 политических партий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центризбиркома России.

Девять партий выдвинут своих кандидатов на дополнительные выборы депутатов Госдумы, двадцать четыре партии намерены попробовать свои силы на выборах губернаторов. В выборах депутатов законодательных органов регионов хотят поучаствовать двадцать девять партий, а в выборах в органы местного самоуправления — тридцать одна партия.

Большинство россиян положительно относится к тому, что голосование будет проводиться в течение нескольких дней, отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Мы представляем результаты опроса ФОМ. 59% опрошенных относятся к этому положительно, 66% считают, что новые правила сделают процесс голосования более удобным для избирателей», — сказала Памфилова.

В экспертном сообществе также положительно отнеслись к идее многодневного голосования. По мнению политологов, голосование, проходящее в течение нескольких дней, приводит к повышению явки, что снижает возможность фальсификации. Подробнее о многодневном голосовании читайте в материале «Ридуса».