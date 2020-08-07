Карта солнечной короны поможет предсказать опасные магнитные бури

Внешний слой Солнца, называемый короной, чрезвычайно труден для изучения. Однако ученым удалось составить первую карту его магнитного поля, которая поможет предсказывать солнечные вспышки, способные угрожать Земле.

Корона состоит из плазмы — горячего ионизированного газа. Она невероятно тонкая, поэтому практически не видна невооруженным глазом. Наблюдать корону можно лишь во время полного солнечного затмения. Разреженность, наряду с яркостью солнечного диска, затрудняет любые измерения.

Стивен Томчик из Национального центра атмосферных исследований США в Колорадо и его коллеги использовали наземный инструмент под названием Coronal Multi-channel Polarimeter, чтобы заблокировать свет от солнечного диска. В такой ситуации более тусклая корона не теряется в ярком свете звезды. Это позволило ученым измерить плотность солнечной плазмы. Они также оценили скорость волн, которые движутся через корону, как рябь в океане.

Волны вызваны магнитными полями. Их скорость зависит от плотности плазмы и напряженности магнитного поля. Измерения позволили исследователям рассчитать напряженность магнитного поля в короне. Выяснилось, что она более чем в десять раз слабее магнитного поля типичного магнитика на холодильник.

«Это очень слабые магнитные поля, но, тем не менее, они важны. Они в состоянии скручиваться и запутываться, и могут вызывать вспышки, способные влиять на Землю, спутники, системы GPS и электросети», — цитирует Science слова Томчика.

Ученые надеются, что теперь, когда стало возможным нанести на карту магнитное поле короны, наука приблизится к пониманию процессов, вызывающих выбросы заряженных частиц в сторону Земли. Как только природа явления, опасного для спутников и электроприборов, станет ясна, человечество найдет и защиту от его последствий.