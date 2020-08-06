В России запатентован отечественный препарат от коронавируса

Препарат для лечения коронавирусной инфекции, способный предотвращать летальные исходы у пациентов с COVID-19, запатентовало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Как сообщается на сайте агентства, «Лейтрагин» — сугубо отечественный препарат и может быть полностью произведен в России.

Его массовое производство начнется после завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве РФ.

«Лейтрагин», созданный в Научном центре биомедицинских технологий ФМБА, поможет врачам справляться с осложнениями, развивающимися у больных с COVID-19 и приводящими к летальным исходам, говорится в сообщении.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, «цитокиновый шторм», который «лейтрагин» способен предотвратить или смягчить, представляет собой массивный выброс противовоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусом.



Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что массовый промышленный выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной совместно Минобороны и Центром имени Н. Ф. Гамалеи, начнется в сентябре. По его словам, сначала вакцину будут выпускать объемом в несколько сотен тысяч доз в месяц, а к началу 2021 года темпы возрастут до нескольких миллионов ежемесячно.