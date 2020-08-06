Лукашенко назвал невозможным объединение России с Белоруссией

Создание единого государства России и Белоруссии было возможно сразу после распада СССР. Сейчас сделать это уже не получится, поскольку «народ перезрел», заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Белоруссии, белорусы это уже не воспримут. Народ к этому не готов и никогда уже… Народ перезрел», — цитирует ТАСС слова Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что время упущено. «Это было возможно 20−25 лет назад, когда Советский Союз распался», — добавил Лукашенко.

Слухи о предложении поста спикера Государственной Думы объединенного государства Лукашенко опроверг, заявив, что он «никогда бы на это не согласился», поскольку не хочет быть «завскладом».

Также не соответствует действительности информация о его желании стать на год вице-президентом, а затем и президентом единой страны, подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что считает своим «старшим братом» президента России Владимира Путина.