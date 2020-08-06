От российских водителей потребуют другие аптечки

Новые требования к содержимому автомобильной аптечки разработал Минздрав РФ.

Согласно проекту документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, инструкция по применению аптечки будет заменена на инструкцию по оказанию первой помощи.

Обязательными в аптечке станут не только стерильные салфетки и нестерильные большие бинты, но также две медицинские трехслойные маски и две пары перчаток.

При этом будут убраны бинты малых размеров, стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет, а также бактерицидные лейкопластыри.

Кроме того, рулонный лейкопластырь размером не менее чем 1×250 сантиметров заменят на рулонный лейкопластырь размером не менее чем 2×500 сантиметров.

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