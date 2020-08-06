В московской аптеке продавали лекарство «от коронавируса» из рептилий
- 06 августа 2020, 18:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В частной гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице в Москве сотрудники Росздравнадзора выявили нелегальное производство лекарств «от коронавируса».
Установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности, возбуждено дело об административном правонарушении.
Как сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области, в ходе осмотра были обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, и сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями.
Фармацевты пояснили, что применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом, а также заявили, что жидкость из сосуда с рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний.
В целях недопущения проведения Росздравнадзором экспертизы сотрудник аптеки уничтожил жидкость и мертвых рептилий. Остальные препараты были арестованы, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении COVID-19.
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