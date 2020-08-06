Кто мешает молодым партиям участвовать в региональных выборах

В преддверии единого дня голосования в регионах сложилась нездоровая ситуация с кандидатами-одномандатниками в региональные органы власти.

Так, в Новосибирской области было отказано в регистрации почти всем представителям партии «Новые люди», которые пытались баллотироваться в местный парламент в качестве одномандатников. Зарегистрироваться удалось лишь трем кандидатам из пятидесяти.

Власти Воронежской области также не горят желанием допускать к областной избирательной гонке начинающих политиков. Ни одному представителю «Новых людей» так и не удалось зарегистрироваться в качестве кандидата в заксобрание области.

В Рязани партии «Новые люди», представители которой намереваются участвовать в выборах в региональный парламент, по нашей информации, вначале вообще отказали в наружной рекламе. Правда, затем власти все же решили выделить для размещения баннеров несколько мест, но их оказалось явно недостаточно. Партия не растерялась и обратилась к местному населению с просьбой разрешить вывесить баннеры на балконах частных квартир, на гаражах и заборах. Люди пошли навстречу, и в итоге в Рязани дополнительно появилось более 700 баннеров «Новых людей».

Активное содействие со стороны простых граждан является признаком того, что запрос на новые партии среди россиян довольно велик, считает старший эксперт института экономической политики имени Гайдара, член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков.



«Согласно опросам ФОМ, где-то 15% наших сограждан хотят голосовать за новые партии. Вот эта ниша в принципе подлежит разделу, во-первых. А во-вторых, важно то, что многие голосуют за КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию» по принципу, что лишь бы против «Единой России». То есть они не являются их идейными сторонниками. Они голосуют за них, когда больше не за кого. Если появится на выборах еще одна политическая сила, то она, я считаю, способна добиться определенного успеха. Это может быть любая оппозиционная партия, кроме, мне кажется, партии Захара Прилепина «За Правду». Прилепин, на мой взгляд, сегодня мало чем отличается от «Единой России», — рассказал Жаворонков в интервью «Ридусу».

Притеснение молодых политиков выгодно прежде всего парламентским партиям, отметил Жаворонков. Благодаря этому, полагает эксперт, им удается на протяжении долгих лет сохранять свой ресурс. Речь идет о государственном финансировании и праве выдвижения кандидатов на выборы без сбора подписей потенциальных избирателей.

«Каждая парламентская партия получает из госбюджета огромные деньги: от миллиарда рублей и выше. Кроме того, все эти парламентские партии имеют право выдвигать без сбора подписей одномандатников на муниципальных и региональных выборах. Они не могут выдвигать кандидатов без сбора подписей только на губернаторских выборах. Понятно, что в отдельных исключительных случаях там могут придраться и сказать, что запятая не там поставлена, и так далее. Но, как правило, все-таки не придираются», — пояснил Сергей Жаворонков.

Ситуация, когда действующие власти, допустим, не разрешают оппозиционным партиям или каким-то новым лицам ту же наружную агитацию, достаточно типичная. Любая власть пытается сохранить свой статус-кво и не переносит никаких оппонентов, никакой оппозиции, никакой другой точки зрения. Более того, действующая власть считает, что она является истиной в последней инстанции, и всех, кто с ней не согласен, кто осмеливается бросить ей вызов, власть считает врагами, — подчеркнул в свою очередь доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Федеральный центр, по мнению политолога Александра Кынева, прекрасно понимает, что представители оппозиции очень нужны в органах власти, поскольку «нужно давать выхлоп той части общества, которая не представлена в политике». Но региональные администрации думают совершенно иначе. Для них, утверждает эксперт, важно обеспечить мандатами «конкретных людей», а «стратегические вещи провинциальных чиновников, увы, не волнуют».

«Мы можем говорить, что более 30% избирателей сегодня не имеют своей партии и кандидатов, которые бы их реально защищали. Но это на глобальном уровне. На региональном уровне администрации решают свои шкурные задачи. Им важно обеспечить мандатами вполне конкретных людей, которые находятся в тех или иных согласованных списках. Поэтому, как мне кажется, возникает диссонанс», — сказал Кынев.