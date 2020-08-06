Для людей с этим заболеванием вакцина от COVID будет не так эффективна

Ученые, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса предположили, что она будет менее эффективной в защите тучных пациентов. Люди с лишним весом подвержены особенно высокому риску осложнений после перенесенной болезни, а также им чаще требуется длительная медикаментозная терапия во время болезни.

В новом докладе исследователи отметили, что другие известные вакцины, такие как вакцина от гриппа, гепатита, А и В, на заре своего появления, тоже не обеспечивали полную защиту людям с лишним весом.

Вполне возможно, что и новая вакцина от коронавируса будет обладать таким эффектов. А так как люди с лишним весом находятся в зоне риска, нужно обратить на это особое внимание, — отметили авторы работы.

Тем не менее, перед массовым запуском вакцина должна быть качественно протестирована на разных людях. Но на такие исследования может уйти несколько лет.

Любая вакцинация — это эксперимент, но он обязан быть безопасным, иначе нарушаются все человеческие права. Нужны комиссии, документы и исследования, которые подтвердят безопасность вакцины. Пока что я не знаю ни одного кандидата в вакцины, который прошел бы все проверки. Об этом говорить еще рано, так как создать и протестировать безопасную вакцину за пару месяцев невозможно, — пояснил «Ридусу» профессор и эпидемиолог Игорь Гундаров.

В Соединенных Штатах более 40% взрослых американцев страдают ожирением, и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждает, что эти люди сталкиваются с повышенным риском, если они заражаются COVID-19.

Обычно люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) не участвуют в клинических испытаниях препаратов или вакцин, но в данном случае, по мнению специалистов, стоит сделать исключение.

Также недавно ученые выяснили, что нарушение уровня гормона, отвечающего за нормальный метаболизм организма, может объяснить, почему COVID-19 так опасен для людей с лишним весом. Как правило, у тучных людей уровень лептина практически всегда высокий, и это может повлиять на реакцию организма при попадании инфекции.