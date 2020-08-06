В Астрахани на детской площадке ребенка придавило насмерть бетонной плитой

На детской площадке в Ленинском районе Астрахани 11-летнего мальчика придавило насмерть бетонной плитой.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, ребенок лазил по предназначенной для использования в игровых целях металлической лестнице, прикрепленной к бетонной конструкции, находящейся в ненадлежащем состоянии.

В результате деформации основания бетонная плита вместе с ребенком упала на землю, придавив его, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В интервью «360» отец школьника Денис Сиянов рассказал, что его сын был абсолютно здоровый, красивый, ходил в бассейн, занимался спортом.

О том, что случилось, мужчина узнал от своего приятеля, который живет в том самом дворе, где все произошло.

По словам Сиянова, плита в этом дворе стояла давным-давно, с советских времен. «Она уже вся поплыла», — уточнил он телеканалу.

В Сети появилось видео с места происшествия. «Если вдруг вы увидите у себя во дворе такие плиты, чтобы не было трагедии, как у нас во дворе, снесите вот такие шведские стенки», — призвала автор ролика, назвавшая эти сооружения «приветом из прошлого».

Ранее сообщалось, что игры на заброшенном предприятии окончились гибелью 11-летнего школьника в Волгоградской области. В какой-то момент огромная бетонная плита (предположительно это было межэтажное перекрытие) упала, придавив одного из мальчиков.