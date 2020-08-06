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Аэромобильный госпиталь МЧС РФ начал свою работу в Бейруте

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© mchs.gov.ru

© mchs.gov.ru

На стадионе вблизи зоны ЧС в Бейруте развернут аэромобильный госпиталь МЧС РФ.

Его задачи определены по итогам совещания, проведенного с ливанской стороной.

Госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России заработал для приема пострадавших 6 августа в 15:00 мск. Он будет работать круглосуточно на случай поступления экстренных больных, обнаруженных спасателями в ходе поисковых работ. Кроме того, с 08:00 до 20:00 в госпитале будет оказываться амбулаторная помощь, говорится в сообщении ведомства.


Как отмечает РЕН ТВ, сотрудники МЧС РФ были первыми прибывшими в Ливан для оказания помощи пострадавшим при взрыве аммиачной селитры в Бейруте.

По официальной версии, взрывы в морском порту Бейрута произошли из-за неосторожного обращения с огнем рядом с 2750 тоннами аммиачной селитры на складе. Мощная взрывная волна разрушила несколько зданий и нанесла огромный ущерб инфраструктуре столицы Ливана. В радиусе от двух до пяти километров от эпицентра взрыва оказались выбиты окна и двери домов, многих ранило осколками стекла. Сообщается о 135 погибших в катастрофе.

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