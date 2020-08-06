В чем опасность дезинфицирующих средств для рук

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали исследование, в котором рассказали, что по всей территории Соединенных Штатов продаются дезинфицирующие средства для рук, содержащие токсичный метанол.

В первую очередь это сделано для удешевления средства. Так как антисептики для рук и другие дезинфицирующие средства сейчас как никогда актуальны, мошенники нашли новый способ заработать, — говорят эксперты.

А недавно новости из Аризоны и Нью-Мексико подтвердили опасения врачей: в течение мая и июня 15 человек были экстренно доставлены в больницу после того, как выпили дезинфицирующее средство для рук, содержащее метанол.

Четверо из них умерли, а трое ослепли или потеряли по крайней мере больше 50% зрения.

Проглатывание дезинфицирующих средств для рук на спирту, содержащих метанол, может привести к опасному для жизни отравлению. Маленькие дети могут случайно проглотить опасную жидкость, играя с антисептиком для рук, — пишут эксперты CDC.

Пить или пробовать на вкус любую форму дезинфицирующего средства для рук может быть опасно, потому что рекомендуемое содержание спирта в этих препаратах составляет от 60% до 95%. Но рекомендуемые и разрешенные дезинфицирующие средства для рук содержат либо этанол, либо изопропанол.

Если вы случайно проглотили гель с этанолом, то шансы отравиться или умереть будут гораздо ниже, чем в случае с антисептиком, содержащим метанол, поясняют эксперты.

Метаболиты метанола — формальдегид и муравьиная кислота — приводят к состоянию, известному как метаболический ацидоз (опасное накопление кислоты в крови). Это токсично для органов и тканей организма и нередко приводит к судорогам, почечной недостаточности, слепоте, пониженному кровяному давлению и даже летальному исходу, пояснили врачи.

В 15 случаях, зарегистрированных в Аризоне и Нью-Мексико, все пациенты были доставлены в больницу после употребления дезинфицирующих средств для рук на основе метанола. Тринадцать из них были мужчины в возрасте от 21 до 65 лет. Некоторые из них намеренно пили дезинфицирующее средство для профилактики коронавируса.

Также специалисты CDC отмечают, что наравне с антисептиком для рук можно использовать обычное мыло, которое не хуже справляется с дезинфекцией. Однако врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Борисович Акинфиев пояснил «Ридусу», что мыло будет обеззараживать только в том случае, если им тщательно и не менее 20 — 30 секунд мыть руки.