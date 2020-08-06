В чем опасность дезинфицирующих средств для рук
- 06 августа 2020, 11:51
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали исследование, в котором рассказали, что по всей территории Соединенных Штатов продаются дезинфицирующие средства для рук, содержащие токсичный метанол.
В первую очередь это сделано для удешевления средства. Так как антисептики для рук и другие дезинфицирующие средства сейчас как никогда актуальны, мошенники нашли новый способ заработать, — говорят эксперты.
А недавно новости из Аризоны и Нью-Мексико подтвердили опасения врачей: в течение мая и июня 15 человек были экстренно доставлены в больницу после того, как выпили дезинфицирующее средство для рук, содержащее метанол.
Четверо из них умерли, а трое ослепли или потеряли по крайней мере больше 50% зрения.
Проглатывание дезинфицирующих средств для рук на спирту, содержащих метанол, может привести к опасному для жизни отравлению. Маленькие дети могут случайно проглотить опасную жидкость, играя с антисептиком для рук, — пишут эксперты CDC.
Пить или пробовать на вкус любую форму дезинфицирующего средства для рук может быть опасно, потому что рекомендуемое содержание спирта в этих препаратах составляет от 60% до 95%. Но рекомендуемые и разрешенные дезинфицирующие средства для рук содержат либо этанол, либо изопропанол.
Если вы случайно проглотили гель с этанолом, то шансы отравиться или умереть будут гораздо ниже, чем в случае с антисептиком, содержащим метанол, поясняют эксперты.
Метаболиты метанола — формальдегид и муравьиная кислота — приводят к состоянию, известному как метаболический ацидоз (опасное накопление кислоты в крови). Это токсично для органов и тканей организма и нередко приводит к судорогам, почечной недостаточности, слепоте, пониженному кровяному давлению и даже летальному исходу, пояснили врачи.
В 15 случаях, зарегистрированных в Аризоне и Нью-Мексико, все пациенты были доставлены в больницу после употребления дезинфицирующих средств для рук на основе метанола. Тринадцать из них были мужчины в возрасте от 21 до 65 лет. Некоторые из них намеренно пили дезинфицирующее средство для профилактики коронавируса.
Также специалисты CDC отмечают, что наравне с антисептиком для рук можно использовать обычное мыло, которое не хуже справляется с дезинфекцией. Однако врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Борисович Акинфиев пояснил «Ридусу», что мыло будет обеззараживать только в том случае, если им тщательно и не менее 20 — 30 секунд мыть руки.
И мыло, и антисептик могут отлично очистить руки, но если сравнивать их эффективность, то антисептик все-таки выигрывает. Но отмечу, что речь идет именно о качественном дезинфицирующем средстве, где минимум 60% спирта. Мыло — это щелочь, поэтому она не может защитить вас так, как это сделает спирт, который может разрушать белки и саму структуру вируса. Для дома лучший вариант по-прежнему мыло, но иметь при себе антисептик для дезинфекции рук в общественном транспорте или на улице не помешает, — рассказал «Ридусу» врач.
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