Эндокринолог рассказала, от чего не спасет витамин D
- 05 августа 2020, 11:24
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором изучалось влияние витамина D на людей с депрессией. Эта работа стала крупнейшим клиническим исследованием, когда-либо проводившимся в отношении взаимосвязи между витамином D и депрессией.
В народе витамин D называют «витамином солнца», так как он образуется в коже под действием солнечных лучей (ультрафиолета). Однако если вы живете в северных широтах или редко бываете на улице, то врачи рекомендуют принимать БАДы с витамином D, чтобы восполнить дефицит.
Недостаток витамина D негативно сказывается на здоровье, но этот дефицит легко исправить. Если вы никогда не выявляли ваш уровень витамина D в организме, то нужно сдать анализ крови, после чего вместе с врачом определить дальнейшие действия. Если уровень витамина в норме, но вы редко бываете на солнце, нечасто едите морскую рыбу, то вам показаны профилактические дозы витамина. При выраженном недостатке врач, скорее всего, сначала назначит лечебные дозы, чтобы восполнить дефицит, а потом стандартные. Переборщить с этим витамином сложно: должна быть и сильная медикаментозная нагрузка, и переизбыток солнца, — прокомментировала «Ридусу» Наталья Балашова, врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ).
Нормальный уровень витамина D защищает от развития рахита и остеопороза, однако от депрессии он вас не спасет, пишут ученые.
В новом исследовании витамина D участвовали 18 353 человека, средний возраст которых составил 67 лет. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование не изучало пациентов с уже существующим дефицитом витамина D, вместо этого сосредоточившись на эффекте длительных добавок у здоровых людей.
Считается, что дефицит витамина D играет значительную роль в сезонном аффективном расстройстве —мягком типе депрессии, который возникает только зимой. Низкие уровни витамина D в крови часто были связаны с более тяжелыми формами депрессии, но причинно-следственная связь не была научно доказана.
Все участники были случайным образом разделены на две группы — экспериментальную и контрольную. Люди из первой группы принимали 2000 МЕ витамина D3 каждый день в течение пяти лет. Другая группа все это время принимало плацебо — пустышку.
Результаты многолетнего и массового эксперимента показали, что значимой разницы в частоте депрессии между людьми, принимавшими витамин D, и теми, кто принимал плацебо, не было. Однако стоит отметить, что исследование было сосредоточено исключительно на испытуемых со здоровым исходным уровнем витамина D.
По сути, это исследование еще раз показывает, что витаминные добавки принципиально неэффективны у людей, которые не испытывают дефицита питательных веществ. Но это исследование не означает, что люди должны немедленно прекратить принимать витамин D, особенно если они следуют клиническим рекомендациям. Витамин D не может предотвратить депрессию, но он делает много важных вещей. Известно, что витамин D необходим для здоровья костей и обмена веществ, а также полезен беременным и кормящим, — заключила ведущий автор нового исследования эндокринолог Оливия Окереке.
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