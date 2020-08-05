Эндокринолог рассказала, от чего не спасет витамин D

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором изучалось влияние витамина D на людей с депрессией. Эта работа стала крупнейшим клиническим исследованием, когда-либо проводившимся в отношении взаимосвязи между витамином D и депрессией.

В народе витамин D называют «витамином солнца», так как он образуется в коже под действием солнечных лучей (ультрафиолета). Однако если вы живете в северных широтах или редко бываете на улице, то врачи рекомендуют принимать БАДы с витамином D, чтобы восполнить дефицит.



Недостаток витамина D негативно сказывается на здоровье, но этот дефицит легко исправить. Если вы никогда не выявляли ваш уровень витамина D в организме, то нужно сдать анализ крови, после чего вместе с врачом определить дальнейшие действия. Если уровень витамина в норме, но вы редко бываете на солнце, нечасто едите морскую рыбу, то вам показаны профилактические дозы витамина. При выраженном недостатке врач, скорее всего, сначала назначит лечебные дозы, чтобы восполнить дефицит, а потом стандартные. Переборщить с этим витамином сложно: должна быть и сильная медикаментозная нагрузка, и переизбыток солнца, — прокомментировала «Ридусу» Наталья Балашова, врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ).

Нормальный уровень витамина D защищает от развития рахита и остеопороза, однако от депрессии он вас не спасет, пишут ученые.

В новом исследовании витамина D участвовали 18 353 человека, средний возраст которых составил 67 лет. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование не изучало пациентов с уже существующим дефицитом витамина D, вместо этого сосредоточившись на эффекте длительных добавок у здоровых людей.

Считается, что дефицит витамина D играет значительную роль в сезонном аффективном расстройстве —мягком типе депрессии, который возникает только зимой. Низкие уровни витамина D в крови часто были связаны с более тяжелыми формами депрессии, но причинно-следственная связь не была научно доказана.

Все участники были случайным образом разделены на две группы — экспериментальную и контрольную. Люди из первой группы принимали 2000 МЕ витамина D3 каждый день в течение пяти лет. Другая группа все это время принимало плацебо — пустышку.

Результаты многолетнего и массового эксперимента показали, что значимой разницы в частоте депрессии между людьми, принимавшими витамин D, и теми, кто принимал плацебо, не было. Однако стоит отметить, что исследование было сосредоточено исключительно на испытуемых со здоровым исходным уровнем витамина D.