Земля 5 августа разминется с потенциально опасным астероидом 2009 PQ1

Потенциально опасный астероид 2009 PQ1, о котором впервые стало известно более десяти лет назад, благополучно разминется с нашей планетой 5 августа нынешнего года. Расстояние до космического тела в 19:35 по московскому времени будет примерно в десять раз больше, чем до Луны — 4,12 миллиона километров. Ближе оно не подойдет, как минимум, до следующей «встречи» с Землей.

По последним данным, скорость полета 2009 PQ1 составляет около 13 километров в секунду. Его размеры ученые точно определить пока не смогли. Считается, что диаметр астероида — от 84 до 188 метров. Космическое тело было открыто 14 августа 2009 года, и относится к группе Аполлона. Орбиты этого семейства пересекаются с земной орбитой с внешней стороны.

2009 PQ1 совершает один оборот вокруг Солнца за 669 земных дней, максимально удаляясь от светила на 334 миллиона и приближаясь на 114 миллионов километров. В следующий раз астероид пролетит в 3,48 миллионах километров от Земли 10 августа 2137 года.

Ученые относят 2009 PQ1 к потенциально опасным астероидам, поскольку он соответствует определенным критериям. Расстояние между ним и Землей при сближении — менее 0,05 астрономической единицы (19,5 расстояний от Земли до Луны), а диаметр превышает 100 метров.



По мнению астрономов, наблюдать астероид будет трудно. Он пройдет по созвездиям Голубя, Печи и Эридана, имея яркость всего 16,5−17 звездной величины. За ним смогут следить обсерватории Южного полушария.