При взрыве в Бейруте погиб генсек ливанской партии «Аль-Катаиб»

От ранений, полученных в результате взрыва в порту Бейрута, скончался генеральный секретарь ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи не смогли спасти политика, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

«Генеральный секретарь партии „Аль-Катаиб“ скончался от ранений после взрыва», — цитирует «РИА Новости» сообщение телеканала.

При взрыве пострадало здание дипломатической миссии Казахстана в Ливане. Незначительные ранения получил консул этой страны.

«По информации казахстанских дипломатов в Ливане, 4 августа примерно в 18:00 часов по местному времени в Бейруте на базе морского порта произошло несколько мощных взрывов. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с пиротехникой. В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии Республики Казахстан в Ливане», — сказано в сообщении пресс-службы МИД Казахстана.

Сотрудников миссии во время взрыва в здании не было, поскольку рабочий день уже закончился. На работе остался лишь консул Казахстана, который пострадал от взрывной волны.

Местные СМИ сообщили о повреждениях в международном аэропорту Бейрута. Воздушная гавань находится в десяти километрах от порта, где произошел взрыв.

СМИ Ливана сначала писали, что эпицентром чудовищного взрыва в порту стал склад пиротехники. Возможно, журналисты подумали об этом, увидев запись очевидца, снимавшего пожар вблизи. В огне действительно видны вспышки, похожие на хлопки петард.

Однако позднее информацию о взрыве пиротехники опроверг глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим. Вероятно, речь идет о детонации другого взрывчатого вещества. Уже выдвинута версия, что это был нитрат натрия.

