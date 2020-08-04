найти ×
   
  • USD -0.78
    73.38
  • EUR -0.72
    86.50
СохранитьСохранено0
×

-104387

При взрыве в Бейруте погиб генсек ливанской партии «Аль-Катаиб»

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

От ранений, полученных в результате взрыва в порту Бейрута, скончался генеральный секретарь ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи не смогли спасти политика, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

«Генеральный секретарь партии „Аль-Катаиб“ скончался от ранений после взрыва», — цитирует «РИА Новости» сообщение телеканала.

При взрыве пострадало здание дипломатической миссии Казахстана в Ливане. Незначительные ранения получил консул этой страны.

«По информации казахстанских дипломатов в Ливане, 4 августа примерно в 18:00 часов по местному времени в Бейруте на базе морского порта произошло несколько мощных взрывов. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с пиротехникой. В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии Республики Казахстан в Ливане», — сказано в сообщении пресс-службы МИД Казахстана.

Сотрудников миссии во время взрыва в здании не было, поскольку рабочий день уже закончился. На работе остался лишь консул Казахстана, который пострадал от взрывной волны.

Местные СМИ сообщили о повреждениях в международном аэропорту Бейрута. Воздушная гавань находится в десяти километрах от порта, где произошел взрыв.

СМИ Ливана сначала писали, что эпицентром чудовищного взрыва в порту стал склад пиротехники. Возможно, журналисты подумали об этом, увидев запись очевидца, снимавшего пожар вблизи. В огне действительно видны вспышки, похожие на хлопки петард.

Однако позднее информацию о взрыве пиротехники опроверг глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим. Вероятно, речь идет о детонации другого взрывчатого вещества. Уже выдвинута версия, что это был нитрат натрия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении
16019356читать позжечитаю позже
Политика
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая
0029802читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

471392687читать позжечитаю позже

Культура
Литература
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии16 апреля

Они напомнят о том, что и перед лицом катастрофы важно оставаться человеком.

13145460читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM