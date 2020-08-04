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Израиль открестился от взрыва в Бейруте

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Израиль не имеет отношения к взрыву в Бейруте, который прогремел в порту ливанской столицы вечером 4 августа. Об этом сообщили государственное израильское радио «Кан» и телеканал кнессета.

«Израиль не связан с событием, произошедшим в Ливане», — цитирует «РИА Новости» сообщение телеканала со слов источника в государственных структурах.

ТАСС отмечает, что, отрицая причастность Израиля к взрыву в Бейруте, радио «Кан» ссылалось на источник «в политической системе».

При этом представители армии Израиля отказались комментировать произошедшее. «Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — цитирует «РИА Новости» позицию израильских военных.

По данным агентства, чудовищному взрыву в порту ливанской столицы предшествовал «небольшой хлопок». Спустя некоторое время появился дым.

Вероятно, хлопок, дым и огонь привлекли внимание очевидцев, поскольку последовавший за этими событиями взрыв многие успели снять на камеры мобильных устройств.

Причастность Израиля к взрыву в Ливане также отрицает шиитская группировка «Хезболла». В СМИ появилась информация об израильском ракетном ударе по арсеналу с боеприпасами этой ливанской организации. Однако представители «Хезболлы» заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Мощный взрыв разрушил постройки в порту Бейрута. Также пострадали жилые дома в районах поблизости. Пресса пишет о большом количестве раненых и погибших. На видеозаписях — страшная картина. Такое ощущение, что в городе взорвалась небольшая атомная бомба. Президент Ливана Мишель Аун вечером 4 августа соберет Высший совет по национальной обороне на экстренную встречу для обсуждения ситуации.

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