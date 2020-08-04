Создан тест, определяющий риски развития ДЦП у новорожденных

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором специалисты рассказали, что им удалось разработать анализ крови, с помощью которого можно диагностировать опасные заболевания мозга у детей спустя пару часов после рождения.

Ранний анализ крови может выявить, подвержен ли новорожденный риску серьезных заболеваний нервной системы, таких как церебральный паралич и эпилепсия.

Это особенно актуально для детей, рожденных раньше срока или для новорожденных с диагнозом гипоксия, когда в утробе матери ребенку не хватало кислорода. Гипоксия негативно сказывается на работе мозга и центральной нервной системы, — пояснили врачи.

Прототип теста ищет определенные гены, связанные с долгосрочными неврологическими проблемами. Дальнейшие исследования этих генов могут дать новые способы лечения начальных повреждений мозга, прежде чем они станут постоянными.

Исследование проводилось в индийских больницах, где ежегодно регистрируется около 0,5−1,0 миллиона случаев родовой асфиксии (кислородного голодания). Дети могут страдать от кислородной недостаточности при рождении по ряду причин, в том числе, когда у матери слишком мало кислорода в крови, есть инфекции или из-за обвития пуповиной.

После кислородного голодания при рождении травма головного мозга может развиваться в течение нескольких часов или месяцев и влиять на различные области мозга, приводя к различным потенциальным нейродинамическим заболеваниям, таким как церебральный паралич, эпилепсия, глухота или слепота.

Во время исследования медики наблюдали за здоровьем 45 младенцев, которые испытали кислородное голодание при рождении. У них с помощью нового анализа крови выявили изменения в генах, которые могут указывать на проблемы с нейродинамическими способностями.

У младенцев брали кровь через шесть часов после рождения, а после 18 месяцев наблюдали, у кого развилась нейродинамика. Команда обнаружила, что 855 генов были экспрессированы по-разному между двумя группами, причем два из них показали наиболее значительную разницу.

Дальнейшие исследования помогут ученым определить зарождающиеся опасные болезни, которых можно избежать, если вовремя начать лечение.