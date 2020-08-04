Названы симптомы одного из самых частых заболеваний легких

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится о ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких. Это бронхолегочное прогрессирующее заболевание, при котором у человека возникают трудности с дыханием.

Несмотря на высокую заболеваемость ХОБЛ (ею страдают до 30 миллионов американцев), многие пациенты никогда в жизни не проходили обследование на предмет этого заболевания.

Это происходит не только из-за незнания симптомов ХОБЛ, но и из-за несовершенства тестов и дальнейшего лечения этой болезни.

После постановки диагноза пациенты сталкиваются с дальнейшими проблемами, связанными с отсутствием четкого лечения этой болезни. Хотя ХОБЛ — это распространенное, предотвратимое и поддающееся лечению заболевание.

Самые частые симптомы заболевания — это невозможность глубоко вдохнуть и трудность, тяжесть при дыхании. На ранних стадиях хроническая обструктивная болезнь легких протекает скрытно и не всегда выявляется вовремя. Трудности с дыханием, кашель и одышка говорят уже о средней и тяжелой стадии заболевания.

ХОБЛ чаще встречается у пожилых людей, которые, как правило, думают, что одышка или другие симптомы являются нормальными признаками старения. Поэтому на ранних стадиях пенсионеры не придают особого значения болезни и не упоминают об этих симптомах на приемах у своих лечащих врачей.

Важнейшим методом функциональной диагностики служит спирометрия, выявляющая первые признаки ХОБЛ. Это метод анализа внешнего дыхания, при котором врач оценивает объем и скорость дыхания. На более поздних стадиях нужно брать анализ мокроты, поясняют специалисты.

Лучший способ предотвращения ХОБЛ — это отказ от курения и работы на вредных производствах. Также необходима ежегодная проверка здоровья у специалистов.