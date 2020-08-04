Названы симптомы одного из самых частых заболеваний легких
- 04 августа 2020, 11:37
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится о ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких. Это бронхолегочное прогрессирующее заболевание, при котором у человека возникают трудности с дыханием.
Несмотря на высокую заболеваемость ХОБЛ (ею страдают до 30 миллионов американцев), многие пациенты никогда в жизни не проходили обследование на предмет этого заболевания.
Это происходит не только из-за незнания симптомов ХОБЛ, но и из-за несовершенства тестов и дальнейшего лечения этой болезни.
После постановки диагноза пациенты сталкиваются с дальнейшими проблемами, связанными с отсутствием четкого лечения этой болезни. Хотя ХОБЛ — это распространенное, предотвратимое и поддающееся лечению заболевание.
Самые частые симптомы заболевания — это невозможность глубоко вдохнуть и трудность, тяжесть при дыхании. На ранних стадиях хроническая обструктивная болезнь легких протекает скрытно и не всегда выявляется вовремя. Трудности с дыханием, кашель и одышка говорят уже о средней и тяжелой стадии заболевания.
ХОБЛ чаще встречается у пожилых людей, которые, как правило, думают, что одышка или другие симптомы являются нормальными признаками старения. Поэтому на ранних стадиях пенсионеры не придают особого значения болезни и не упоминают об этих симптомах на приемах у своих лечащих врачей.
Важнейшим методом функциональной диагностики служит спирометрия, выявляющая первые признаки ХОБЛ. Это метод анализа внешнего дыхания, при котором врач оценивает объем и скорость дыхания. На более поздних стадиях нужно брать анализ мокроты, поясняют специалисты.
Лучший способ предотвращения ХОБЛ — это отказ от курения и работы на вредных производствах. Также необходима ежегодная проверка здоровья у специалистов.
Особое внимание на эти симптомы стоит обратить пожилым людям. Если у вас вдруг появилась одышка или трудности с набором воздуха полной грудью, то обязательно сообщите об этом своему лечащему врачу. Не всегда эти симптомы говорят о лишнем весе или возрасте пациента, — заключили ученые.
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