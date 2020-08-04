Ученые впервые выявили рак у динозавра

Когда в 1989 году ученые нашли окаменелости рогатого центрозавра в канадской провинции Альберта, их удивила сильно деформированная кость ноги ящера. До сих пор считалось, что это — след зажившего перелома. Однако данные нового исследования указали на то, что древнее чудище болело раком.

Порок развития был проявлением остеосаркомы — агрессивного злокачественного рака кости. Данный факт делает похожего на трицератопса рогатого динозавра, жившего в Канаде около 76 миллионов лет назад, первым известным примером ящера, пораженного злокачественной опухолью.

«Это первый случай, когда остеосаркома или любое другое злокачественное образование было диагностировано в останках динозавра», — цитирует Reuters слова доктора Сепера Эхтиари из канадского Университета Мак-Мастер.

Центрозавр достигал шести метров в длину, имел клюв и длинный бивень над ним. Его голову украшала целая корона рогов с двумя длинными отростками сверху. При этом грозное чудовище мелового периода питалось растениями.

Центрозавр (Centrosaurus) в сравнении с человеком Wikimedia Commons

Кость голени центрозавра из Альберты содержала массивное новообразование, размером больше яблока. Поскольку опухоли, как правило, встречаются в мягких тканях, которые редко сохраняются в окаменелостях, палеонтология имеет мало свидетельств рака.



«Я думаю, что это интересный, но, вероятно, не удивительный факт. Онкология имеет гораздо более давнюю историю, чем человечество», — сказал Эхтиари.

Как пишет Lancet Oncology, ученые выяснили, что деформация кости является опухолью, при помощи компьютерной томографии высокого разрешения. Они изучали участки новообразования под микроскопом.

«Для подтверждения данного факта был использован образец фибулы человека, который указал на сходство. Получается, что это действительно первое диагностирование остеосаркомы у динозавра», — отметил Эхтиари.

Интересно, что рак, скорее всего, не погубил центрозавра. Его останки были найдены среди окаменелостей сотен сородичей. Это говорит о гибели целого стада или его части, возможно, во время наводнения, считают палеонтологи.

Онкология, вероятно, уменьшила подвижность ящера, сделав его привлекательной целью для крупных хищников, таких как горгозавры и дасплетозавры. Но жизнь в большом стаде могла обеспечить безопасность больной особи даже по мере прогрессирования опухоли.

Любопытно, что о случае обнаружения рака у гигантского травоядного ящера из семейства утконосых динозавров, чьи останки хранятся в Королевском Тиррелловском палеонтологическом музее в Канаде, писал в феврале 2020 года Scientific Reports.

