Суд арестовал супругу рэпера Картрайта

Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга принято решение об аресте Марины Кохал — жены украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Женщину обвиняют в убийстве мужа.

«Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен, не работает», — заявили в объединенной пресс-службе судов города.

Защита обвиняемой просила отправить ее под домашний арест, но суд удовлетворил ходатайство следствия. Марина Кохал арестована до 30 сентября 2020 года. Свою вину она не признает.

Следственный комитет России располагает данными о том, что убийство рэпера произошло во время внезапного конфликта с женой.



По словам источника ТАСС в силовых структурах, Юшко мог умереть от передозировки наркотиков. Кохал обратилась к знакомому юристу и рассказала, что рэпер умер несколько дней назад, а она, пытаясь скрыть факт смерти супруга, расчленила его тело.