найти ×
   
  • USD
    74.16
  • EUR
    87.23
СохранитьСохранено0
×

108652

Суд арестовал супругу рэпера Картрайта

Small a73d41983d
© Telegram

© Telegram

Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга принято решение об аресте Марины Кохал — жены украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Женщину обвиняют в убийстве мужа.

«Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен, не работает», — заявили в объединенной пресс-службе судов города.

Защита обвиняемой просила отправить ее под домашний арест, но суд удовлетворил ходатайство следствия. Марина Кохал арестована до 30 сентября 2020 года. Свою вину она не признает.

Следственный комитет России располагает данными о том, что убийство рэпера произошло во время внезапного конфликта с женой.

По словам источника ТАСС в силовых структурах, Юшко мог умереть от передозировки наркотиков. Кохал обратилась к знакомому юристу и рассказала, что рэпер умер несколько дней назад, а она, пытаясь скрыть факт смерти супруга, расчленила его тело.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
90190506читать позжечитаю позже
Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID
16090247читать позжечитаю позже

главное


Советы
10 способов необычно встретить Новый год

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

5711637читать позжечитаю позже

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками13 декабря 2019

Невероятно харизматичное животное!

1975148806читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM