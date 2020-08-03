Матчи футбольных еврокубков будут начинать минутой молчания

Уже через пару дней возобновятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA, розыгрыши которых были прерваны распространением коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций решил начинать все игры с минуты молчания в память о жертвах пандемии.

Кроме того, на форму футболистов будет нанесено слово «спасибо» на разных языках, выбор которых — за самими игроками. Таким образом UEFA хочет поблагодарить всех причастных к возвращению привычной жизни.

«Я рад, что наши соревнования вернулись, но мы не должны забывать людей, чья преданность делу и личные жертвы дали нам возможность снова начать играть», — цитирует пресс-служба UEFA слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина.

Глава UEFA отметил непосредственное участие многих футболистов и клубов в благотворительных акциях, все сборы от которых пошли на обеспечение медицинскими принадлежностями и продуктами нуждающихся. Чеферин подчеркнул, что футбол «действительно может быть важным средством для добрых дел». Этому спортсменов научила пандемия.

Матчи Лиги Европы начнутся 5 августа. Лига чемпионов стартует на два дня позднее.