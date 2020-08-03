найти ×
   
  • USD
    74.16
  • EUR
    87.23
СохранитьСохранено0
×

1010472

Трампа собираются уличить в криминале

Small f1a6d446e0
© flickr.com

© flickr.com

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс занялся криминальным расследованием финансовой деятельности президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уже сделан запрос на предоставление финансовых документов компании The Trump Organization, принадлежащей американскому лидеру.

Адвокаты президента считают, что это требование следует расценивать как политически мотивированное преследование главы Белого дома.

Однако прокурор Вэнс отверг предположения юристов, сославшись на «публичные сведения о широкой и долговременной криминальной деятельности The Trump Organization».

Как отмечает агентство, хотя спор с окружным прокурором вокруг финансов Трампа идет уже давно, возможная «криминальная деятельность» упоминается впервые.

В свою очередь Верховный суд США отклонил требование адвокатов закрыть дело о финансах Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп стал первым за 40 лет кандидатом в президенты, который в ходе предвыборной кампании не обнародовал свою налоговую декларацию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом
6037244читать позжечитаю позже
Военное дело
Как пандемия изменит армию и флот США
0036570читать позжечитаю позже

главное


Культура
Литература
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии

Они напомнят о том, что и перед лицом катастрофы важно оставаться человеком.

13145460читать позжечитаю позже

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения15 мая

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

471392687читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM