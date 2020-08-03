Трампа собираются уличить в криминале

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс занялся криминальным расследованием финансовой деятельности президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уже сделан запрос на предоставление финансовых документов компании The Trump Organization, принадлежащей американскому лидеру.

Адвокаты президента считают, что это требование следует расценивать как политически мотивированное преследование главы Белого дома.

Однако прокурор Вэнс отверг предположения юристов, сославшись на «публичные сведения о широкой и долговременной криминальной деятельности The Trump Organization».

Как отмечает агентство, хотя спор с окружным прокурором вокруг финансов Трампа идет уже давно, возможная «криминальная деятельность» упоминается впервые.

В свою очередь Верховный суд США отклонил требование адвокатов закрыть дело о финансах Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп стал первым за 40 лет кандидатом в президенты, который в ходе предвыборной кампании не обнародовал свою налоговую декларацию.