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В Подмосковье рабочие спасли беременную женщину с ребенком от стаи собак

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© Лев Федосеев/ТАСС

© Лев Федосеев/ТАСС

В Подмосковье на беременную женщину и ее 7-летнего сына напала стая бродячих собак.

В результате они сильно покусали мальчика за ногу. Мать ребенка пострадала незначительно, но пережила большой стресс.

По словам женщины, отбиться от животных им помогли рабочие со стройки.

В беседе с «360» она рассказала, что шла с сыном спокойно по дороге и вдруг из-за забора появилась стая из шести собак. Они набросились на мальчика и стали его кусать.

«Там недалеко стройка, рабочие стали кидаться камнями, — поделилась женщина своими воспоминаниями с телеканалом. — Потом из соседних домов начали люди выходить». Она призналась, что «если бы не было на стройке ребят — загрызли бы».

Теперь матери и сыну приходится регулярно ездить на перевязки и уколы, потому что рана начала гноиться.

Следователи организовали проверку о нападении бродячих собак на женщину с ребенком. К собственному расследованию приступила и прокуратура Московской области.

Ранее житель подмосковного поселка Курсаково, где в ночь на 11 марта 2018 года стая бродячих собак растерзала молодого парня, рассказал о том, как спас девушку и вступил в схватку с разъяренными животными.

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