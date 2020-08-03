найти ×
   
  • USD
    74.16
  • EUR
    87.23
СохранитьСохранено0
×

0012077

Прокуратура помогла медикам Владимирской области получить 69 млн рублей

Small f1a6d446e0
© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Только благодаря мерам прокурорского реагирования были восстановлены права 3043 медицинских работников Владимирской области.

Им произведены стимулирующие выплаты на общую сумму около 69 млн рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Выявив многочисленные нарушения при осуществлении выплат медикам, работающим в период пандемии коронавируса, надзорное ведомство вынесло в мае главным врачам 39 представлений. Опротестовано 15 нормативных актов, определяющих порядок выплат.

Занижение компенсирующих выплат медработникам было выявлено прокурорами в 35 медучреждениях, после чего был произведен перерасчет надбавок, говорится в сообщении.

Как писал ранее «Ридус», 8 апреля Владимир Путин поручил выплатить дополнительные средства медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией: врачам — 80 тысяч рублей, среднему звену и врачам скорой помощи — 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой помощи — 25 тысяч рублей в месяц.

На совещании с членами правительства и главами регионов, состоявшемся 15 мая, Путин подверг губернаторский корпус жесткой критике за промедление с выплатами для медиков, а на совещании 19 мая признал, что не все медики получили дополнительные деньги.

«Ридус» также рассказывал о том, как силовики угрожали крымским и краснодарским медикам, возмущенным невыплатой президентских надбавок за лечение больных COVID-19.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
32767964читать позжечитаю позже
Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
10012297читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

59115153читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

33017665читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM