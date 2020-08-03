Прокуратура помогла медикам Владимирской области получить 69 млн рублей

Только благодаря мерам прокурорского реагирования были восстановлены права 3043 медицинских работников Владимирской области.

Им произведены стимулирующие выплаты на общую сумму около 69 млн рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Выявив многочисленные нарушения при осуществлении выплат медикам, работающим в период пандемии коронавируса, надзорное ведомство вынесло в мае главным врачам 39 представлений. Опротестовано 15 нормативных актов, определяющих порядок выплат.

Занижение компенсирующих выплат медработникам было выявлено прокурорами в 35 медучреждениях, после чего был произведен перерасчет надбавок, говорится в сообщении.

Как писал ранее «Ридус», 8 апреля Владимир Путин поручил выплатить дополнительные средства медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией: врачам — 80 тысяч рублей, среднему звену и врачам скорой помощи — 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой помощи — 25 тысяч рублей в месяц.

На совещании с членами правительства и главами регионов, состоявшемся 15 мая, Путин подверг губернаторский корпус жесткой критике за промедление с выплатами для медиков, а на совещании 19 мая признал, что не все медики получили дополнительные деньги.

«Ридус» также рассказывал о том, как силовики угрожали крымским и краснодарским медикам, возмущенным невыплатой президентских надбавок за лечение больных COVID-19.