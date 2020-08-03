В Японии назвали топ-5 самых красивых россиянок

Рейтинг самых красивых россиянок, составленный японским изданием Menjoy, возглавила теннисистка Мария Шарапова, которая в этом году объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Второе место заняла фотомодель Наталья Водянова, а тройку лидеров замкнула фотомодель Ирина Шейк.

На четвертой строчке расположилась фигуристка Анна Щербакова, которой в этом году исполнится 16 лет.

В топ-5 также вошла фигуристка Алина Загитова, которую издание особо выделило из-за ее любви к домашнему питомцу — псу Масару породы акита-ину, подаренному ей в Японии.

Составители рейтинга отметили, что японцев в россиянках привлекает их высокий рост и белизна кожи.