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В Японии назвали топ-5 самых красивых россиянок

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© ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Рейтинг самых красивых россиянок, составленный японским изданием Menjoy, возглавила теннисистка Мария Шарапова, которая в этом году объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Второе место заняла фотомодель Наталья Водянова, а тройку лидеров замкнула фотомодель Ирина Шейк.

На четвертой строчке расположилась фигуристка Анна Щербакова, которой в этом году исполнится 16 лет.

В топ-5 также вошла фигуристка Алина Загитова, которую издание особо выделило из-за ее любви к домашнему питомцу — псу Масару породы акита-ину, подаренному ей в Японии.

Составители рейтинга отметили, что японцев в россиянках привлекает их высокий рост и белизна кожи.

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