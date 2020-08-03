В Китае появился дрон-пожарный

Компания EHang, занимающаяся разработкой воздушного такси, рассказала о своей новинке — дроне-пожарном, который сможет тушить возгорания в высотных зданиях. Протестировать новое устройство решили в Китае, где за последние несколько лет появилось огромное количество многоэтажек.

Из 233 000 пожаров, зарегистрированных в 2019 году в Китае, почти 7 000 были в высотных зданиях.



Еще в мае EHang получил разрешение от Управления гражданской авиации Китая на использование воздушные такси для перевозки тяжелых грузов. Тогда разработчики решили добавить на борт аэротакси модели 216°F 150 литров пены и шесть водяных бомб.

По прибытии на место происшествия дрон-пожарный использует зум-камеру для определения местоположения пожара, зависает в нужном положении и использует лазерную систему наведения для запуска бомб-огнетушителей и, наконец, распыляет пламя пеной.



При максимальной высоте полета 600 м дрон сможет обслуживать почти все современные высотные здания. Летающее такси может развивать максимальную скорость 130 км/ч и имеет максимальное время полета 21 минуту, учитывая полную загрузку.

Благодаря своим автономным летным возможностям и современным технологиям управления, дрон может самостоятельно тушить пожары в радиусе 5 километров от своей базы.