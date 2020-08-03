В Китае появился дрон-пожарный
- 03 августа 2020, 17:33
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Компания EHang, занимающаяся разработкой воздушного такси, рассказала о своей новинке — дроне-пожарном, который сможет тушить возгорания в высотных зданиях. Протестировать новое устройство решили в Китае, где за последние несколько лет появилось огромное количество многоэтажек.
Из 233 000 пожаров, зарегистрированных в 2019 году в Китае, почти 7 000 были в высотных зданиях.
Еще в мае EHang получил разрешение от Управления гражданской авиации Китая на использование воздушные такси для перевозки тяжелых грузов. Тогда разработчики решили добавить на борт аэротакси модели
По прибытии на место происшествия дрон-пожарный использует зум-камеру для определения местоположения пожара, зависает в нужном положении и использует лазерную систему наведения для запуска бомб-огнетушителей и, наконец, распыляет пламя пеной.
При максимальной высоте полета 600 м дрон сможет обслуживать почти все современные высотные здания. Летающее такси может развивать максимальную скорость 130 км/ч и имеет максимальное время полета 21 минуту, учитывая полную загрузку.
Благодаря своим автономным летным возможностям и современным технологиям управления, дрон может самостоятельно тушить пожары в радиусе 5 километров от своей базы.
Использование летающих пожарных машин — еще один шаг на пути к «умному» технологичному городу. Потенциал нашей интеллектуальной технологической платформы практически безграничен. Мы будем изучать и разрабатывать новые воздушные решения и примеры использования для расширения возможностей умных городов, — заключили разработчики.
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