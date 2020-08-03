NASA запустит новый телескоп ASTHROS на аэростате

Аэростаты могут показаться устаревшим видом транспорта, но специалисты NASA снова нашли им применение. Космическое агентство представило ASTHROS, новый инфракрасный телескоп, который будет запущен в космос на огромном аэростате размером с футбольный стадион.

ASTHROS — сокращение от англ. Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths (Астрофизический стратосферный телескоп для наблюдений с высоким спектральным разрешением на субмиллиметровых длинах волн. Он будет изучать космос в дальнем инфракрасном диапазоне.

Напомним, что длины этих волн блокируются атмосферой Земли, поэтому инфракрасные обсерватории обычно базируются в космосе, чтобы преодолеть это препятствие.

ASTHROS будет прикреплен к аэростату, который доставит его на высоту 40 000 метров. Это примерно в четыре раза больше высоты, на которой летают коммерческие авиалайнеры. При полном надувании воздушный шар будет иметь ширину около 150 метров, отмечают инженеры.

Размер самого прибора стандартный, однако к нему добавляется антенна длиной 2,5 метра, а также зеркала, линзы и системы охлаждения, которые позволят телескопу наблюдать в дальнем инфракрасном диапазоне.

Аэростат вместе с телескопом будет запущен из Антарктиды и за 28 дней плавно поднимется до нужного уровня. Как только миссия телескопа будет выполнена, прибор отделится от воздушного шара и спустится на землю на парашюте.

Если посадка пройдет благополучно, то телескоп используют повторно.

ASTHROS будет специализироваться на создании трехмерных карт плотности, скорости и движения газа, из которого формируются звезды. Главные цели телескопа — галактика Мессье 83, молодая звезда под названием TW Hydrae и две звездообразующие области в Млечном Пути.