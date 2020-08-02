Как «десантура» дралась в парке Горького и у «Москва-сити»

Какой День десантника без традиционной бузы и купания в фонтанах? Второе августа 2020 года в этом плане ни чем не отличалось от прошлых дат. Как всегда «десантура» проявила себя и в кулачных боях. Наиболее примечательными вышли два инцидента: в парке Горького и у «Москва-Сити».

Около четырех часов дня сотрудники Росгвардии в парке Горького «положили лицом в асфальт» одного из десантников за появление в пьяном виде в общественном месте. Братья по оружию кинулись отбивать своего, правоохранители встали в кольцо для обороны, им на помощь подоспели полицейские. По словам участника инцидента, стычка прошла без обмена ударами, бойцы «толкались, да пытались добазариться, чтоб отпустили».



«Я так понял, там были росгвардейцы-срочники — молодые ребята. И были омоновцы — те, кто работает. У них обмундирование серьезнее. В один момент кто-то из десантуры напал на срочника. Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — цитирует сайт kp.ru слова участника событий.

В какой-то момент десантники попытались «отжать» и взять в такое же кольцо молодого сотрудника Росгвардии. Нашлись и те, кто разнимал дерущихся. Потасовка продолжалась около 30 минут. Нескольких человек задержали, но потом, судя по всему, отпустили.

Еще одна примечательная драка с участием «десантуры» произошла у «Москва-Сити». Там известный по нападению на журналиста десантник Александр Орлов попытался «приобнять» актрису Марию Берсеневу, проводившую фотосессию. За женщину вступились, после чего полыхнуло. Все закончилось без жертв — разбитым телефоном.

«Откуда ни возьмись появился тучный припивший мужчина и ринулся на меня с криком „А кто это тут у нас?“. Я посторонилась и говорю „э-э-э-э“. А потом подскочил другой какой-то парень. Этого тучного мужчину двое каких-то ребят сдерживали. Но он вырвался. И он получил, по-моему, даже в челюсть. Я вообще не поняла, что это было. А потом выяснилось, что сегодня День ВДВ. Я не знала, что сегодня День ВДВ. Если бы я знала, я бы, может быть, не пошла», — цитирует РЕН ТВ слова Берсеневой.

