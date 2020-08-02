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Во время съемок телепрограммы на Светлану Светличную упал столб

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© 1tv.ru

© 1tv.ru

Актриса Светлана Светличная, известная по фильмам «Бриллиантовая рука» и «Стряпуха», чудом выжила на съемках телепрограммы.

По ее словам, на нее упал столб, после чего ее состояние здоровья резко ухудшилось.

Теперь актриса ходит по больницам, а извинений от телевизионщиков так и не получила.

В беседе с «360» она рассказала, что отказалась сниматься для программы в своей квартире по определенным причинам. «Я спустилась. Меня ждал стул, который они укрепили так, как говорится, не подумали о том, что может произойти какая-нибудь неприятность. Она произошла», — поделилась своими воспоминаниями с телеканалом Светличная.

Не успела она сесть, как вдруг на нее что-то упало. «Я даже не поняла, что это, потому что потеряла сознание. Упал как столб, но он чугунный. Бьет меня по голове, по всему телу», — вспоминает произошедшее актриса.

Очнувшись, она почувствовала, будто голова уже не ее, а рука и позвоночник сильно болят. В результате врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Светличная утверждает, что съемочная группа сбежала, не вызвав ей скорую помощь, и даже не позвонив на следующий день. Денег от них актриса тоже не дождалась.

Она считает, что кто-то это подстроил, потому что таких случайностей на телевидении не бывает, поскольку там работают опытные люди. «Я не знаю, кто меня заказал», — подытожила Светличная.

В апреле 79-летняя актриса рассказала «Ридусу», что лишилась крупной суммы после визита к ней редактора популярного ток-шоу. Светличная подозревает в краже крупной суммы денег члена съемочной группы телепередачи «Пусть говорят». Звезда советского кино и народная артистка РСФСР утверждает, что у нее похитили несколько сотен тысяч рублей.

Как выяснилось позже, речь шла о съемочной группе не программы «Пусть говорят», а нового проекта ее бывшего ведущего Андрея Малахова «Прямой эфир».

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