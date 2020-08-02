На проезжей части на северо-западе Москвы провалился грунт
- 02 августа 2020, 18:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Провал грунта произошел на проезжей части на северо-западе столицы.
Это случилось рядом с местом проведения земляных работ.
«Из-за происшествия перекрыт участок проспекта Маршала Жукова между улицей Демьяна Бедного и 3-й Хорошевской улицей», — сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте транспорта.
Аварийный участок предложено объезжать по 3-й Хорошевской улице и улице Мневники.
Кроме того, внесены изменения в маршруты наземного общественного транспорта, пролегающие по проспекту Маршала Жукова.
Информации о пострадавших нет.
Видео с места происшествия опубликовал Mash.
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