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На проезжей части на северо-западе Москвы провалился грунт

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кадр из видео

кадр из видео

Провал грунта произошел на проезжей части на северо-западе столицы.

Это случилось рядом с местом проведения земляных работ.

«Из-за происшествия перекрыт участок проспекта Маршала Жукова между улицей Демьяна Бедного и 3-й Хорошевской улицей», — сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте транспорта.

Аварийный участок предложено объезжать по 3-й Хорошевской улице и улице Мневники.

Кроме того, внесены изменения в маршруты наземного общественного транспорта, пролегающие по проспекту Маршала Жукова.

Информации о пострадавших нет.

Видео с места происшествия опубликовал Mash.

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