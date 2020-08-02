На проезжей части на северо-западе Москвы провалился грунт

Провал грунта произошел на проезжей части на северо-западе столицы.

Это случилось рядом с местом проведения земляных работ.

«Из-за происшествия перекрыт участок проспекта Маршала Жукова между улицей Демьяна Бедного и 3-й Хорошевской улицей», — сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте транспорта.

Аварийный участок предложено объезжать по 3-й Хорошевской улице и улице Мневники.

Кроме того, внесены изменения в маршруты наземного общественного транспорта, пролегающие по проспекту Маршала Жукова.

Информации о пострадавших нет.



Видео с места происшествия опубликовал Mash.